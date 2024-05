Dress Code per Polizia Municipale. Sgrelli: «Decisione opportuna, ma non basta. Manca etica professionale»

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Consenso a metà dall’Accademia del Cerimoniale per la decisione del Comando della Polizia capitolina di adottare un regolamento per l’immagine del personale improntata alla sobrietà in vista del Giubileo. Secondo il prof. Massimo Sgrelli, per decenni capo del cerimoniale di Palazzo Chigi ed ora direttore scientifico dell’Accademia del Cerimoniale, «si tratta di indicazioni opportune e utili, ma carenti in quanto denunciano il sospetto di una mancanza di etica istituzionale dei destinatari e delle destinatarie. Sarebbe quindi più utile, per quei vigili e vigilesse, un bel seminario di etica istituzionale che ispirerebbe spontaneamente al rispetto di tutti quei divieti iscritti nella circolare del Comando capitolino e offrirebbe anche migliori risultati per il servizio ed i cittadini, che denunciano spesso atteggiamenti privi di etica e di buone maniere».