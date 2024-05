Cs_ Vajont, a Belluno un polo di ricerca e tutela della memoria

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 *TUTTI I DOSSIER PARLAMENTARI SUL VAJONT SIANO DONATI ALLE COMUNITA’*

*Lo propone il senatore Dreosto, autore di un ddl sulla tragedia del 1963*

*Internazionalizzazione della memoria della tragedia a Bruxelles con

Annamaria Cisint*

ROMA 16 MAGGIO 2024 – “*A Belluno non convergano solo le carte processuali

de L’Aquila ma anche quelle dell’inchiesta parlamentare, creando un polo

internazionale sul Vajont*”. Così il senatore e segretario regionale della

Lega in Friuli Venezia Giulia, *Marco Dreosto*, all’indomani del

dietrofront del Governo sul paventato trasferimento nel capoluogo abruzzese

dei faldoni conservati all’archivio di Stato di Belluno, “*Ho chiesto al

presidente del Senato Ignazio La Russa di donare alle comunità del Vajont

anche i dossier raccolti dalla commissione bicamerale Rubinacci,

insisteremo su questa proposta perché tutto ciò che riguarda il 9 ottobre

1963 vada a formare un unico centro di studi e di tutela della memoria*”,

ha detto il leghista. Ed è sempre di Dreosto il disegno di legge approvato

in queste ore in commissione e pronto ad essere discusso in Aula per

togliere la parola “incuria” dalla legge del 2011 sul ricordo della

catastrofe. La norma sarà approvata entro il prossimo 9 ottobre e rimuoverà

i riferimenti alla semplice “colpa” tra le cause della tragedia. Infine

Bruxelles con Dreosto, già europarlamentare, e la candidata friulana a

succedergli in Europa il prossimo 9 giugno, *Annamaria Cisint*, che

vogliono internazionalizzare il Vajont e trasformarlo in un monito storico

per l’Umanità. Dal 1963 nessun esponente delle istituzioni comunitarie si è

infatti mai recato in trasferta ufficiale a Longarone e Erto e Casso.