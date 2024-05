CS Consegnato Premio Eligio Grizzo a Miralda Lisetto

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Consegna del Premio Eligio Grizzo 2024 a Miralda Lisetto

Pordenone, 16/05/2024

È stato consegnato anche quest’anno il Premio Eligio Grizzo, a ricordo dell’ex vicesindaco e vicepresidente della Provincia, alpino e assessore alla Politiche Sociali del Comune di Pordenone venuto a mancare soltanto due anni fa. Una persona solare, aperta, intelligente e dalla simpatia contagiosa, accogliente e comprensiva e disponibile al dialogo con tutti. Un politico che sapeva bene come,

accanto agli aspetti burocratici, tecnici ed economici necessari a costruire un piano sociale e sanitario, fosse necessaria umanità e grande attenzione.

Presente alla consegna l’Amministrazione comunale di Pordenone, i Servizi Sociali di Ambito Noncello, i Servizi Socio Sanitari dell’ASFO, l’Associazione Tempo Scambio, la Casa del Volontariato di Pordenone, l’Associazione San Pietro Apostolo e l’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Pordenone.

Come sottolineato dall’Amministrazione, il Premio intitolato a Eligio Grizzo ne onora la persona, il ruolo, il lavoro e i risultati raggiunti. Ma vuole anche sottolineare la sua l’instancabile disponibilità su più fronti, la voglia di fare del bene alla comunità, il principio di solidarietà che improntava le sue azioni e che ancor’oggi si rinnova nel quotidiano attraverso il solido e consolidato legame con le associazioni di volontariato, come emerso dai discorsi delle persone che con grande commozione ne hanno ricordato il tratto deciso e determinato, la generosità e l’impegno che lo ha visto per gran parte della sua vita al servizio della comunità.

Quest’anno il Premio è stato assegnato alla dott.sa Miralda Lisetto, già Dirigente dei Servizi Sociali dell’Ambito Noncello, struttura che affronta ogni giorno sfide sempre più complesse, nel segno della continuità ma anche dell’innovazione, per garantire una migliore qualità di vita a tutta la comunità e in particolare alle persone più vulnerabili e fragili che vivono situazioni complesse e di marginalità.

E’ stato altresì sottolineato come oggi i bisogni sociali cambino velocemente e come altrettanto velocemente debbano cambiare le politiche sociali per dare delle risposte adeguate innovative in un quadro sociale e demografico sempre più complesso e in trasformazione.

