Comunicato Stampa 786/2024 AGGIORNAMENTO MALTEMPO IN VENETO: PREVISIONI, EFFETTI AL SUOLO, LIVELLI IDROMETRICI

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Centro Funzionale Decentrato

BOLLETTINO DI NOWCASTING

valido dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di giovedì 16 maggio 2024

AREA DI VALIDITÀ: REGIONE VENETO

SITUAZIONE PREGRESSA E ATTUALE

Meteo

Situazione nelle ultime 6 ore (dalle ore 12 alle ore 18 di giovedì 16 maggio) (NB: si riportano dati in tempo reale,

non validati)

Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, da locali a sparse e intermittenti sui settori centrooccidentali della regione e a tratti su Prealpi/Pedemontana orientale con tendenza a divenire più diffuse a

partire dalla pianura meridionale dopo le ore 17 circa; fenomeni più diffusi e insistenti sulla pianura nordorientale tra Alto Veneziano e Trevigiano sud-orientale.

I quantitativi osservati nelle ultime 6 ore circa risultano in genere inferiori ai 25 mm, fino a locali massimi intorno ai

30-40mm sulla pianura nord-orientale (40mm nel Portogruarese).

Situazione attuale (tra le ore 18 e le 19)

Si osservano precipitazioni da sparse a tratti diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale localmente

anche forti, su gran parte della pianura con tendenza ad estendersi verso nord-nord-est. Alcune celle

temporalesche con segnali di forte intensità si osservano in particolare ai confini sud-occidentali della regione

in ingresso verso il Veronese e Rodigino.

Nei corsi d’acqua principali, interessati dall’evento in corso, si registra il seguente andamento dei livelli idrometrici

(situazione aggiornata alle ore 18:30 del 16 maggio):

 Agno-Guà-Fratta-Gorzone: i livelli sono generalmente in calo (inferiori alla seconda soglia alle sezioni di

Ponte Brogliano e Lonigo, ancora sopra alla terza soglia a Valli Mocenighe); alla sezione di Stanghella i

livelli risultano in incremento ed hanno superato la seconda soglia;

 Bisatto a Vo Vecchio il livello, in crescita, ha superato la terza soglia;

 Bacchiglione e Retrone: nel fiume Bacchiglione il decremento dei livelli alla sezione di Vicenza ha avuto un

arresto, probabilmente per le precipitazioni occorse nelle ultime ore sul bacino idrografico del torrente

Orolo; alla sezione di Longare i livelli sono in calo e risultano ancora superiori alla seconda soglia; alla

sezione di Montegalda il livello è stazionario e superiore alla terza soglia; i livelli continuano ad essere in

crescita lungo il tratto inferiore del fiume (Bovolenta livello superiore alla prima soglia). Retrone in calo, ma

ancora superiore alla terza soglia.

 Brenta: livelli permangono in crescita nel tratto a valle di Bassano; (a Limena superata la seconda soglia);

 Adige: lungo il tratto veneto del corso d’acqua i livelli, seppur lentamente, continuano a crescere; alla

sezione di Boara Pisani si è prossimi al superamento della prima soglia (a Verona livelli superiori alla prima

soglia);

 Livenza-Meduna: livelli in lenta crescita, alla sezione di San Cassiano si è sopra alla prima soglia.

SITUAZIONE PREVISTA

Meteo

Previsione dalle ore 19 alle ore 24 di giovedì 16 maggio

Precipitazioni inizialmente sparse o a tratti diffuse sulla pianura e zone prealpine/pedemontane, a prevalente

carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi; precipitazioni più sparse e in genere di

modesta entità sulle Dolomiti. Verso fine periodo tendenza al diradamento e attenuazione dei fenomeni a

partire dai settori sud-occidentali della regione

Tendenza dalle ore 00 di venerdì 17 maggio

Possibili residue precipitazioni da sparse a locali specie sui settori orientali con tendenza ad ulteriore esaurimento

entro le primissime ore del mattino.

Le precipitazioni previste per le prossime ore potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici, con ulteriori

superamenti delle soglie di allerta, e provocare ulteriore sofferenza alla rete idrografica secondaria.

Struttura responsabile elaborazione componente meteo:

ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo

Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica:

REGIONE DEL VENETO – AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Bollettino di nowcasting pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD

Centro Funzionale Decentrato

EFFETTI AL SUOLO REGISTRATI AL 16 MAGGIO 2024

Permangono diffusi allagamenti prevalentemente nelle province di Vicenza e Padova per effetto delle precipitazioni

occorse nella giornata del 15 maggio e prime ore del 16 maggio.

Le precipitazioni particolarmente persistenti nella zona del portogruarese hanno determinato allagamenti per la

risoluzione dei quali sono in corso interventi sia da parte dei Vigili del Fuoco che del volontariato di Protezione

Civile.

Permane l’interruzione delle linee ferroviarie Vicenza-Schio, Vicenza-Padova tra Vicenza e Grisignano di Zocco e

Vicenza-Treviso nel tratto tra Vicenza e Lisiera.

Si segnalano allo stato attuale circa 300 interventi dei Vigili del Fuoco per danni d’acqua e operazioni di

prosciugamento.

PROSSIMO BOLLETTINO: alle ore 23 di giovedì 16

I dati in tempo reale sono aggiornati ogni ora (circa dopo 10-15′) al seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/evento/evento.php

Il Responsabile del Centro Funzionale

Ing. Luca Soppelsa

Struttura responsabile elaborazione componente meteo:

ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo

Struttura responsabile elaborazione componente idrogeologica ed idraulica:

REGIONE DEL VENETO – AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Bollettino di nowcasting pubblicato su internet nel sito: http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD