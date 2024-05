CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, GIOVEDì 16 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

PRESIDENTE

📌10.30 Sala Regina. “Giornata della ristorazione. Per la cultura dell’ospitalità italiana”. Interviene Presidente Fontana. Presenti anche Ministri Lollobrigida e Urso. Diretta web

COMMISSIONI

📌8.30_Enti gestori previdenza e assistenza sociale_Audizione di rappresentanti di Assogestioni su investimenti finanziari e composizione del patrimonio degli enti previdenziali

📌9.50_Riunite Aff cost e Giustizia_Audizioni pdl Sicurezza pubblica/usura/ordinamento penitenziario_tra gli altri ANCI (10.10) e Garante protezione dati Pasquale Stanzione (12.15)

📌10.30 (o alla prima sospensione utile dell’Assemblea del Senato)_Orlandi-Gregori_Audizione Fabrizio Peronaci, giornalista del “Corriere della Sera” e Gianni Sarrocco, già giornalista de “Il Tempo” (video su circuito interno o sala stampa San Macuto)

📌13_Finanze_Audizioni su premio minimo assicurazione obbligatoria veicoli

📌13.30_Esteri_Audizione rappresentanti ENEA su risvolti geopolitici approvvigionamento terre rare

📌13.30_Politiche Ue_Audizioni su utilizzo fondi strutturali e d’investimento europei di Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) e Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)

📌14_Riunite Bilancio Camera e Senato (aula 4a Senato)_Audizioni su riforma governance europea_Nicola Lupo, Gianfranco Polillo (14.30), Antonella Stirati, docente Roma Tre (15), Antonello Turturiello, segretario generale Regione Lombardia (15.30), Emiliano Brancaccio, docente Univ. del Sannio

📌14_Riunite Attività produttive Camera e Industria Senato (Aula X Camera)_Audizioni di rappresentanti di categoria su semplificazione controlli sulle attività economiche

EVENTI

📌10 Sala Refettorio. Incontri dei consoli provinciali della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro per celebrare il 70esimo anno di fondazione della Federazione

📌12 Sala Matteotti. Convegno: “Presentazione della 59esima edizione della corsa ciclistica Milano/Rapallo. On. Bagnasco

📌15 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno: “Endometriosi, conoscerla per affrontarla”. Partecipano Ministro Tajani, On. Paolo Barelli, Sen.Maurizio Gasparri.

CONFERENZE STAMPA

📌10 La cucina è il teatro della vita. Patrizia Marrocco

📌13 Presentazione dati osservatorio turismo. Maurizio Lupi

📌16 “I bambini delle fate” di Maria Cristina Grillo. Gerolamo Cangiano