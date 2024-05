(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 SALUTE. TESTA (FDI): CON PNRR NUOVO MODELLO SANITARIO BASATO SU APPROCCIO ONE HEALTH

“Il paradigma ‘One Health’ basato su un approccio integrato e unificante e sulla collaborazione multidisciplinare ed interprofessionale mira a bilanciare e prendersi cura della salute di persone, animali, piante ed ecosistemi in modo sostenibile. Vista l’importanza e l’attualità di questo necessario cambio di prospettiva, l’idea di dar vita ad un intergruppo parlamentare che abbia come obiettivo quello di contribuire al conseguimento di un nuovo modello di sistema sanitario mi è parsa un’eccellente intuizione ed una causa importante da sostenere. Seguendo una strategia interdisciplinare integrata, basata sull’interazione e sul coordinamento, credo si possa conseguire un modello di governance che crei un ‘unicum’ in materia di tutela della salute umana, animale ed ambientale. Nel Pnrr ‘One Health’ è citato come fattore chiave per affrontare le diseguaglianze e promuovere la salute su scala globale. Oltre ai 20 milioni destinati alla Missione 6 sulla salute, un fondo complementare è destinato allo sviluppo ed all’implementazione di programmi pilota che siano in grado di integrare efficacemente la triade salute-ambiente e clima, come anche, per esempio, alla promozione ed al finanziamento della ricerca applicata e multidisciplinare in specifiche aree”. Lo ha detto Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, alla presentazione del terzo volume 2024 del “One Health Journal” e della terza edizione del “One Health Award” dal titolo “Il cammino del Sistema Sanitario Nazionale verso la salute unica”, promosso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo.

