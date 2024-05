Nidi gratis – Pubblicata la graduatoria provvisoria della seconda finestra 2023. Ricorsi entro il 27 maggio

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 14 MAGGIO 2024

L’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano ha pubblicato la

graduatoria provvisoria dei beneficiari dell’intervento nidi gratis, per il secondo

periodo del 2023 (settembre – dicembre).

La misura punta a favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite

l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati.

Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni, inoltrandole