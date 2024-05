Il Comune di Castiglione della Pescaia si confronta con l’ Associazione Tutela di Punta Ala sulle problematiche che interessano il territorio

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Tutela di Punta Ala per fare il punto su quelle che sono le problematiche che interessano la frazione.

Un momento di confronto costruttivo tra chi il territorio lo vive e chi lo amministra.

Priorità dell’Associazione presieduta da Marco Turrina è la tutela del territorio di Punta Ala. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato il presidente – è quello di collaborare con il Comune nel rendere il territorio di Punta Ala attraente in ogni periodo dell’anno, nel rispetto di tutte le normative vigenti. Per questo chiediamo di avere informazioni ufficiali su alcune criticità che ci stanno a cuore, dalla sicurezza, alla salute, dal controllo dello sviluppo urbanistico alla salvaguardia del patrimonio ambientale».

Tra i temi trattati il percorso della Ciclovia Tirrenica come importante infrastruttura di viabilità lenta e la sicurezza, per la quale anche per questa stagione il Comune ha predisposto un presidio di vigilanza sul territorio a garanzia dell’ordine pubblico.

Garantiti, inoltre, per l’estate 2024, i servizi sanitari, con una migliore accessibilità all’ambulatorio anche per i medici condotti. L’ambulatorio sarà allestito al piano terra della palazzina che lo ospita, con la presenza di infermieri per tre mesi a partire dal 15 giugno e il medico anche il sabato e la domenica. Sarà, inoltre, a disposizione l’ambulanza del 118, perlomeno nei mesi di luglio e agosto.