(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Festival delle neuroscienze a Poppi, presentazione il 14 maggio alle 12.30

Con un confronto tra intelligenze, quella umana e quella artificiale,

arriva il 1 e 2 giugno 2024 al castello dei Conti Guidi a Poppi, in

provincia di Arezzo, il Festival delle neuroscienze, organizzato dalla

Fondazione Gianfranco Salvini e dalla Crt, ovvero la Clinica di

riabilitazione toscana, con il patrocinio della Regione Toscana. Due giorni

in cui protagoniste non saranno solo le neuroscienze, ma si palerà anche

di fisica, tecnologia e filosofia.

La presentazione dell’evento è attesa nel corso di una conferenza stampa

in programma martedì 14 maggio alle ore 12.30 a Palazzo Strozzi Sacrati in

Assieme al presidente della Toscana parteciperanno il professor Alessandro

Rossi, direttore scientifico della Fondazione e docente di neurologia e

fisiologia umana all’università di Siena, le presidenti della Fondazione

Gianfranco Salvini e della Clinica Riabilitazione Toscana, Luciana Lapini e

Albarosa Fuccini, e il direttore della Crt Antonio Boncompagni.