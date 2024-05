(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *Da mercoledì 15 a venerdì 17 lavori di riasfaltatura in un tratto di via Cesarea*

Nell’ambito degli interventi di riasfaltatura di alcune strade del territorio comunale, da mercoledì 15 maggio e fino al termine delle lavorazioni, e comunque non oltre venerdì 17 maggio, via Cesarea sarà chiusa al transito da circonvallazione Canale Molinetto al civico 159. I veicoli dei residenti e domiciliati potranno comunque circolare. Per i rimanenti flussi veicolari il percorso di deviazione comporta il transito in via Renato Serra, via Cesarea e via Mangagnina.

A tale proposito si precisa che verrà previsto lunga tutta la via Fusconi il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli.

Le linee del trasporto pubblico locale coinvolte saranno deviate nel seguente modo: percorso ordinario fino a via destra canale Molinetto – inizio deviazione con prosecuzione in via Serra- svolta a sinistra in via Fusconi – svolta sinistra in via Mangagnina – svolta destra via Romea – prosecuzione itinerario ordinario.

Nei giorni indicati non saranno attivi e utilizzabili gli impianti di fermata 373-375 presenti nel tratto interessato dalla riasfaltatura.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=hulrxy&_t=c8a951dc