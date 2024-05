(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 POLIZIOTTO ACCOLTELLATO. DE CORATO (FDI): LIETO DI SUO MIGLIORAMENTO, TORNERÒ’ A TROVARLO DOMANI

“Sono lieto di apprendere la notizia secondo cui il poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate lo scorso giovedì starebbe meglio ed in grado di respirare autonomamente. Il giorno stesso dell’accaduto ho portato la mia solidarietà, anche a nome di Fratelli d’Italia, ai suoi familiari e ai colleghi recandomi al Niguarda di Milano. Confido di poterlo tornare a trovare domani, compatibilmente con le sue condizioni di salute, così da portargli personalmente tutta la mia vicinanza e quella del mio partito. Quanto accaduto la scorsa notte è intollerabile: purtroppo sempre più spesso a Milano si verificano aggressioni e attacchi alle forze dell’ordine, a cui desidero rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro che ogni giorno svolgono mettendo, come in questo caso, a repentaglio la loro vita”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ed ex vicesindaco di Milano.

