(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 INFERMIERI. CIANCITTO (FDI): CATEGORIA PUO’ CONTARE SU LAVORO GOVERNO

“Nella giornata dell’infermiere, che coincide oggi con una altra ricorrenza importantissima come la festa della mamma, voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne ogni giorno in campo per garantire assistenza ai cittadini della nostra Nazione. È anche per loro che deve continuare il nostro impegno politico. I dati offerti da Fnopi oggi ci dicono che il 76% degli infermieri è donna, 270mila donne che conciliano lavoro e famiglia senza mai risparmiarsi: a loro il mio plauso con la consapevolezza che bisogna fare sempre di più. Il governo Meloni, attraverso il lavoro costante del ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato, ha grande attenzione per il mondo sanitario e nella valorizzazione del sistema sanitario nazionale. Gli infermieri possono contare sempre su di noi, è necessario continuare nella direzione di rilanciare le politiche di valorizzazione della professione sia nei percorsi formativi che in quelli di carriera e contrattuali. Buon lavoro a tutti”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

