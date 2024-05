(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 GIUSTIZIA. MAULLU (FDI): SOLIDARIETA’ A CROSETTO, PERCHE’ PER IL PD BISOGNA ESSERE SILENTI?

“Desidero esprimere tutta la mia più sentita solidarietà al ministro Crosetto, vittima di attacchi assolutamente impropri e inopportuni – e ce ne chiediamo il perché – da parte del Partito Democratico per aver, con grande franchezza, esercitato un legittimo diritto di critica, come d’altronde è normale fare in democrazia. Crosetto ha squarciato il velo di ipocrisia sulla carcerazione preventiva, uno strumento di cui con tutta evidenza nel nostro Paese si abusa esageratamente. Evidentemente, il garantismo e la presunzione di non colpevolezza non appartengono alla sinistra che preferisce rimanere silente”. Lo dice Stefano Maullu, deputato di Fratelli d’Italia.

