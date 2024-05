(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Al Salone del libro di Torino un evento organizzato da Giunta e Consiglio

ricorda Matteotti**

/Scritto da Barbara Cremoncini, domenica 12 maggio 2024 alle 15:15/

Leggere liberi, leggere tutti. Dopo la riuscita spedizione del piccolo e

pacifico esercito dei lettori, la Toscana parla ancora di sè al Salone di

Libro di Torino, dove la Regione è presente con un proprio stand e con

tante iniziative per sostenere la lettura e la filiera del libro, avviate

nell’ambito degli Stati generali della cultura in collaborazione con la

commissione Cultura del Consiglio e la Giunta.

Il presidente della Regione visitando oggi lo stand, si è detto orgoglioso

per la creatività con la quale la Toscana ha saputo mostrarsi al meglio,

con i prodotti più originali della sua editoria. E non potrebbe che essere

così per una regione che da sempre vede nell’editoria un motore importante

di sviluppo, identità e amore per la cultura.

Fra le iniziative in programma oggi anche quella dedicata al centenario

della morte di Giacomo Matteotti, con la presentazione del libro di Aldo

Cazzullo “Giacomo Matteotti, ritratto per immagini”. L’evento,

organizzato da Giunta e Consiglio regionale insieme a Pisa University

Press-Università di Pisa, è stata l’occasione per un dialogo fra presente

e passato.

L’analisi che il giornalista e scrittore fa dell’omicio Matteotti è,

secondo il presidente della Regione, una lettura lucida e, in prospettiva,

capace di stimolare l’attenzione anche su fatti di oggi. Emerge

chiaramente, in questa analisi, la responsabilità diretta dei fascisti

agli ordini diretti di Mussolini nell’omicidio e la volontà precisa di

colpire i riformisti, i cui ideali erano ritenuti pericolosi ostacoli

all’affermazione di una dittatura. Così, la stessa mano colpirà più

tardi Giovanni Amendola e Carlo Rosselli.

Presente anche la presidente della Commissione cultura del Consiglio

regionale, che insieme alla Giunta ha organizzato la presentazione del

libro e che ha manifestato la sua soddisfazione per un momento di

riflessione su un episodio della nostra storia sulla quale, come spiega

Cazzullo, incredibilmente non sembra esistere ancora una memoria condivisa,

tanto che non è stato possibile mettere una lapide sulle mura della casa

di Matteotti. Un evento importante, dunque, secondo la presidente della

Commissione, non solo dal punto di vista letterario ma anche civile.