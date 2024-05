Report candidature

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 COMUNE DI SASSARI

Ufficio Stampa

Sassari, lì 11 maggio 2024

RESOCONTO

Elezioni comunali 2024, liste e candidati

Tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, al Comune di Sassari sono state presentate:

5 Candidature alla carica di sindaco (in ordine alfabetico):

Mariano Brianda

Niccolò Lucchi Clemente

Gavino Mariotti

Giuseppe Mascia

Giuseppe Palopoli

Liste collegate al candidato sindaco Mariano Brianda:

Costituente per Sassari (34)

Giovani per Sassari (23)

Generazione Sassari (34)

Liste collegate al candidato sindaco Niccolò Lucchi Clemente:

Prima Sassari (26)

Movimento civico Uniti per Sassari (26)

Grazia Sini

2

COMUNE DI SASSARI

Ufficio Stampa

Sardegna centro 20Venti (34)

Noi per Sassari I Civici (28)

Sassari è (27)

Sassari Progetto Comune (30)

Liste collegate a Gavino Mariotti:

Azione con Calenda -Soluzioni per Sassari Mariotti sindaco (30)

Visione Sassari (34)

Forza Italia (30)

Riformatori Sardi (34)

Fratelli d’Italia (30)

Orgogliosamente Sassari (23)

Psd’Az – Alleanza Sardegna (29)

Liste collegate al candidato sindaco Giuseppe Mascia:

Partito Democratico (34)

Movimento 5 Stelle (26)

Alleanza Verdi Sinistra (34)

Grazia Sini

3

COMUNE DI SASSARI