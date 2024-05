Race for the cure, domani alla corsa anche la “squadra” della Camera dei deputati. 210 iscritti. Vicepresidente Mulè alla partenza. Giovedì scorso incontro al Quirinale col Presidente Fontana

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

Domani, domenica 12 maggio, ci sarà anche la squadra di Montecitorio all’edizione numero 25 della “Race for the cure”, l’evento simbolo di Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Il team Camera (composto di deputati e dipendenti) conta ad ora circa 210 iscritti e si pone attualmente al sesto posto per le donazioni extra, ossia le donazioni ulteriori rispetto alla quota minima di iscrizione alla gara. Aderire è ancora possibile, all’indirizzo: https://www.raceforthecure.it//race/team/38/join/7279/XQ3UWU oppure al Villaggio allestito al Circo Massimo.

L’iniziativa della partecipazione alla manifestazione è del Comitato per le Pari Opportunità della Camera. La squadra si troverà, alle ore 9, all’incrocio tra via dell’Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo, per un briefing prima della partenza. Giovedì mattina il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha incontrato i rappresentanti della Komen Italia al Quirinale, l’associazione è stata ricevuta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Domani, in rappresentanza della Camera, all’avvio della Race for the Cure (in via Petroselli, alle 10) ci sarà il Vicepresidente Giorgio Mulè. È possibile seguire la partenza sul canale 519 di Sky, sui canali social di Komen Italia e su http://www.komen.it