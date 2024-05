Lavoro. Rosas (OIL): dare centralità alla giustizia sociale

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

“L’intelligenza artificiale può portare molti effettivi positivi sul mercato del lavoro ma va governata, rispettando i diritti dei lavoratori. È necessario soffermarsi sulle disuguaglianze socio economiche presenti nel nostro Paese. Le donne guadagnano il 20% in meno rispetto agli uomini. Questo non può più essere accettato. È necessario dare centralità alla giustizia sociale, rinvigorendo un patto sociale in grado di definire linee comuni e una governance condivisa così da perseguire una strategia per gestire le grandi transizioni del nostro tempo”

Così Gianni Rosas Direttore dell’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti presso Villa Lubin.

