CS – Una vittoria straordinaria: dopo il ritiro ad Alassio, la Nazionale italiana di MTB vince l’oro ai campionati Europei

Vittoria per l’Italia, che sale sul gradino più alto del podio nella staffetta agli Europei MTB in svolgimento a Cheile Grădiștei in Romania e che ottiene anche due bronzi, uno nello short track da Luca Braidot e uno nella categoria Junior Donne da Giada Martinoli. E dunque grande soddisfazione per questi straordinari risultati ad Alassio, città che lo scorso gennaio ha ospitato il ritiro del Team Relay azzurro, con la partecipazione di Luca Braidot, Simone Avondetto, Juri Zanotti, Giada Specia e Chiara Teocchi, accompagnati dal CT Mirko Celestino e dall’alassino Luca Musella, osteopata della Nazionale. Ad immortalare il loro ritiro ad Alassio anche la firma di una piastrella del Muretto a loro dedicata, posta accanto a quelle di altri campioni dello sport: dal grandissimo Fausto Coppi ad Alberto Tomba, a Sara Simeoni, ai calciatori, ai piloti, ai Campioni del Mondo del 1982, giunti ad Alassio in ritiro prima del grande appuntamento con i Mondiali di Spagna.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport Roberta Zucchinetti ha commentato così: “Ci siamo emozionati nel vedere gli atleti della Nazionale di MTB sfrecciare sulle strade e sui sentieri della Baia del Sole lo scorso gennaio e oggi siamo doppiamente emozionati nel congratularci con loro, con il CT Mirko Celestino e con il Dott. Luca Musella, nostro concittadino, per questo risultato meraviglioso, che regala un’immensa vittoria all’Italia e alla nostra città di Alassio. La prossima tappa sono le ormai vicine Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali invio a questo straordinario team un grandissimo in bocca al lupo da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale”.

