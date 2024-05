CONTIENE FOTO# ROMA, X MUNICIPIO – SERVIZIO AD “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI: 4 ARRESTI E 3 DENUNCE AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’ARMA DI OSTIA.

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”

Compagnia Carabinieri di Roma – Ostia

Comunicato Stampa

ROMA, X MUNICIPIO – SERVIZIO AD “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI: 4 ARRESTI E

3 DENUNCE AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’ARMA DI OSTIA.

Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno

condotto un servizio di controllo straordinario del territorio nel municipio

lidense finalizzato al contrasto di fenomeni di degrado ed al ripristino

delle condizioni di decoro urbano nonché al rafforzamento della percezione

di sicurezza nelle aree con maggiore afflusso di persone, sulla base delle

indicazioni del Prefetto di Roma,, Lamberto Giannini, condivise in sede di

Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso delle

operazioni i Carabinieri hanno nel complesso controllollato 94 persone (di

cui 37 stranieri e 21 con precedenti), 79 veicoli ed effettuato 10

perquisizioni domiciliari, 12 personali e 9 veicolari. Il massiccio

dispositivo di controllo ha permesso di arrestare 3 uomini, uno in

esecuzione di ordinanza di aggravio della misura cautelare (scaturita

successivamente all’accertamento di reiterate violazioni delle prescrizioni

imposte dall’autorità giudiziaria) e due perché risultati destinatari di

ordini di carcerazione (che dovranno scontare una pena definitiva

rispettivamente di anni 2 e mesi 9 di reclusione per reati contro il

patrimonio e la persona uno e 7 mesi e 27 giorni per reati contro il

patrimonio l’altro). Sono stati denunciati complessivamente in stato di

libertá 4 uomini per furto su auto, detenzione ai fini di spaccio di

sostanza stupefacente (2,65 gr. di cocaina), porto di armi od oggetti atti

ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Sono state altresì segnalate al Prefetto due persone, trovate in possesso di

modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo Marijuana. L’attività di

controllo in materia di circolazione stradale ha permesso di elevare 5

sanzioni per violazioni al codice della strada e comminare multe per

complessivi 1.700 euro. Si è proceduto alla bonifica, unitamente a personale

“AMA”, di numerosi bivacchi di fortuna creati sull’arenile antistante il

Lungomare “P. Toscanelli”, rimuovendo tende e suppellettili vari accantonati

in precarie condizioni igienico-sanitarie, identificando 6 persone che li

occupavano e di queste, tre sono stati segnalate ai fini dell’applicazione

della misura del cd. “DASPO urbano”.

110524

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma