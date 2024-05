Con preghiera di pubblicazione grazie 🙏

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Trasporti . Ricciardi (Pd), governo impedisca svendita industria autobus

Dichiarazione di Toni Ricciardi, vicepresidente deputati Pd

“Nessuna risposta dal governo sul futuro di Industria italiana autobus” lo dichiara il deputato democratico vicepresidente del gruppo del Pd, Toni Ricciardi, che ha chiesto conto al governo degli orientamenti in merito alla cessione delle quote societarie pubbliche di Industria italiana autobus, anche al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali. “Non vogliamo svendite – ha ribadito Ricciardi – e ancora oggi non abbiamo avuto rassicurazioni su l’unica azienda che in Italia, con sedi a Bologna e a Flumeri, in provincia di Avellino, è impegnata nella produzione di autobus. Non comprendiamo per quali ragioni Invitalia e Leonardo, che sono nel capitale sociale, abbiano deciso di uscirne e perchĂ© il governo non stia facendo nulla per impedirlo. Parliamo di un’azienda strategica, che occupa 600 dipendenti e che ha in pancia un portafoglio di consegne di almeno 1.000 autobus da consegnare a breve scadenza”.

Inviato da iPhone