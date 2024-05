COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DELLA SPEZIA EVENTO EUROPE DIRECT 2024 PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SPEZZINE

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

EUROPE DIRECT 2024. “L’EUROPA CHE VOGLIO!…TE LA RACCONTO IN UN PODCAST!”

Importante iniziativa verso la conoscenza e comprensione del concetto di Europa per i ragazzi delle scuole spezzine che, in occasione della giornata della Festa dell’Europa, grazie al lavoro sviluppato dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia all’interno delle iniziative previste in tutti i Paesi aderenti, hanno realizzato e presentato un podcast sviluppato e prodotto grazie alla collaborazione con l’emittente radiofonica locale “Radio Rogna”. Si è trattato di uno strumento di diffusione multimediale, raggiungibile da tutti, in cui gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno raccontato l’Europa che vorrebbero, attraverso una rappresentazione declinata nelle principali sfide tematiche che sono al centro delle politiche dell’Istituzione e che vanno dalla transizione ecologica, all’immigrazione, all’intelligenza artificiale e al contrasto alla misinformazione e alla disinformazione.

Un’occasione per riflettere sui risultati raggiunti dall’Unione europea negli ultimi 5 anni e per informarsi in occasione delle prossime elezioni europee. Infatti l’iniziativa, a livello internazionale, è stata promossa anche per rafforzare l’appartenenza all’Unione europea nei giovani in vista dell’appuntamento con il voto alle elezioni europee, l’8 e il 9 giugno.