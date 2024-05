Intervento del sindaco Soddu sulla seduta del consiglio comunale di ieri, giovedì 9 maggio

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

INTERVENTO DEL SINDACO ANDREA SODDU SULLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

IERI, GIOVEDI’ 9 MAGGIO

«Nella seduta del consiglio comunale di ieri è emerso che alcuni

consiglieri comunali tifano per l’arrivo del commissario, rinunciando così

all’impegno preso con i cittadini che li hanno votati. Tra questi quelli

del gruppo del Pd, Carlo Prevosto e Natascia Demurtas, e il capogruppo del

movimento Un’altra Nuoro, Un’altra Sardegna, nonché vice presidente del

consiglio comunale, Narciso Guria. Ma ancor più grave è stato il fatto che

il presidente del consiglio Sebastian Cocco, oggi anche consigliere

regionale di maggioranza, si sia spogliato del suo ruolo di garante

dell’assemblea e anziché lottare fino all’ultimo per cercare di tenere in

piedi l’espressione massima della democrazia cittadina, rappresentata dal

consiglio comunale eletto dai cittadini, abbia pubblicamente auspicato il

commissariamento della città.

Alla luce di tutto ciò e proprio perché intendiamo salvaguardare la

permanenza in carica del consiglio, dopo un confronto avuto oggi sulla

situazione, gli assessori comunali Fabrizio Beccu, Valeria Romagna, Rachele

Piras, Luciano Boi e Salvatore Picconi hanno rimesso il loro mandato nelle

mie mani, come segno di massima apertura e buona volontà nel cercare di

risolvere una crisi che con l’arrivo del commissario porterebbe solo

conseguenze negative per la città e i cittadini».