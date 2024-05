“Edoné: la bellezza è nel mondo che fluttua” | MAGGIO 2024

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 “Edoné: la bellezza è nel mondo che fluttua”

Nel numero di Maggio:

“Tutti pazzi per il Giappone” di Marta Perego

“Il mondo che fluttua” di Pietro Folena

“Il Salone delle Feste” di Maurizio de Giovanni

e le interviste

di Francesco Musolino ad Arturo Pérez – Reverte

di Claudia Catalli a Isabelle Huppert

—–Roma, 9 maggio 2024 – Oriente ed Occidente, due culture, due volti del mondo, due paradigmi il cui

incontro dovrebbe generare sempre bellezza. È questo il focus di questo mese su Edoné, voler trovare

nell’incontro la condivisione di una diversità che impreziosisce le relazioni, gli scambi, le forme

d’arte.

Grande spazio al Giappone, sin dalla copertina che ospita l’iconica opera di Utagawa Hiroshige,

mentre Pietro Folena racconta la mostra UKIYOE, con i 150 capolavori dell’arte giapponese di

epoca Edo, tra il Seicento e l’Ottocento.

Il colore del numero di maggio è il Viola, che nasce dall’incontro tra il rosso e il blu ovvero tra la

passione e l’amore. È il colore della saggezza, della fermezza ma anche della metamorfosi, del

femminismo: Anita Tania Giuga ne approfondisce i significati passando da Claude Monet sino al

premio Pulitzer, Alice Walker.

Il viola esalta la fallibilità della condizione umana che diventa nel numero di Edoné una grande

opportunità. Lo ricorda il direttore responsabile di Edoné, Francesco Musolino, nel suo editoriale:

«Tengo molto a un antico motto nipponico che recita Nana korobi ya oki ovvero Cadi sette volte,

rialzati otto. Noi tutti dobbiamo accettare l’idea della fallibilità, mettendo in conto che, presto o tardi,

ruzzoleremo giù dal piedistallo dell’ego. Andremo in pezzi ma, a quel punto, le nostre cicatrici ci

renderanno unici, dimostrando – in primis a noi stessi – che l’importante non è cadere, ciò che conta

è rimettersi in piedi. Una, dieci, cento volte. Senza timore di mostrare le nostre cicatrici».

Edoné in questo numero omaggia il Salone del Libro di Torino e celebra i 150 anni del movimento

impressionista. E ancora, due preziose interviste: la diva francese, Isabelle Huppert e il romanziere

spagnolo Arturo Pérez-Reverte. Inoltre, spazio all’artista Chiara Baima Poma, intervistata da

NUAR gallery e il fenomeno mondiale delle virtual influencer.

Tutto questo e altro ancora sul numero di Maggio

Diretto dal giornalista e scrittore Francesco Musolino. Ogni mese, Edoné, celebra un colore

diverso, da gennaio ad oggi: dicembre / International Klein Blue; gennaio / Verde Napoleone;

febbraio / Rosso Valentino; marzo / Arancio; aprile / Rosa Shocking.