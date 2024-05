C.S. 18/2024 – Il 15 e il 16 maggio a Berbenno e in Valmalenco nuovi incontri con le imprese

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA n. 18/2024

Il 15 e il 16 maggio a Berbenno e in Valmalenco

Nuovi incontri con le imprese. Servizi innovativi e

sviluppo del territorio. Utile confronto in vista delle

elezioni.

Si terranno il 15 e il 16 maggio rispettivamente a Berbenno di Valtellina presso l’Hotel Salyut alle

18.00 e a Lanzada presso la Sala parrocchiale alle 20.30, due incontri dedicati alle imprese dei

comuni limitrofi promossi e organizzati dalla Sezione di Sondrio di Confartigianato Sondrio. In

entrambi i casi, l’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente della Sezione Mauro Maranga.

Seguiranno gli interventi del Direttore di Unidata Francesco Maletti cui spetterà il compito di

illustrare i servizi legati al DATACENTER, hosting, backup da remoto e soluzione di didaster

recovery e della consulente del lavoro Silvia Proserpio sulle novità legate al mercato del lavoro.

A seguire l’intervento del Segretario Generale di Confartigianato Sondrio Alberto Pasina e di un

funzionario dell’Area Categorie e Mercato in cui verrà posto l’accento sulle principali azioni e

iniziative di natura sindacale e associativa a vantaggio delle imprese e delle comunità.

Molti dei tredici comuni interessati dai due incontri andranno al voto alle prossime elezioni

amministrative dell’8 e 9 giugno ed è per questo che alle due serate sono stati invitati sia i Sindaci

in carica sia i candidati. Gli incontri potranno rappresentare una positiva occasione di confronto fra

gli attuali e i futuri amministratori, l’associazione e le imprese del territorio.

“Vi sono infatti diverse attività dell’associazione – sottolinea Maranga – che impattano anche sulla

comunità e non solo sulle imprese. Per questo riteniamo utile che si possa instaurare fin da subito,

un dialogo costante con le amministrazioni comunali. La competitività delle imprese e quella dei

territori sono strettamente connesse e nessun paese potrà mai avere sviluppo senza un forte e

diffuso tessuto imprenditoriale”.

Sondrio, 10 maggio 2024 – Prot. n. 101