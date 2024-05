(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Bonessio – Cicculli – Luparelli (AVS): cessate il fuoco, ora! sostegno al popolo della pace in presidio oggi a Roma

Roma, 09 maggio 2024 – Mentre la guerra Medio Oriente continua a imperversare con il pericolo sempre più reale di un terzo conflitto mondiale, non è più possibile continuare a tacere facendo finta che questa situazione non ci riguardi.

Abbiamo il dovere di scendere in piazza in nome della pace e della libertà. Per questo come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra aderiamo all’appello nazionale della Coalizione Assisi Pace Giusta che ha promosso per oggi in tutta Italia presidi e flash mob per chiedere l’immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri e per fermare il massacro di civili innocenti soprattutto bambini.

L’appuntamento a Roma è per oggi alle 18 al Pantheon. È importante che dalla Capitale, città della pace e della Resistenza, parta un chiaro appello affinché si individuino con urgenza soluzioni politiche e diplomatiche per fermare questa carneficina in corso. Allo stesso tempo impariamo a coltivare la cultura della pace perché il futuro è di chi è disponibile al dialogo nel rispetto delle reciproche differenze.

Così in una nota i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.