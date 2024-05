R: COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DELLA SPEZIA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONI IMMOBILI VARI NELL’ANNO 2024

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

LA PROVINCIA DELLA SPEZIA HA EMESSO UN AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONI IMMOBILI VARI NELL’ANNO 2024

CINQUE I LOTTI IN VENDITA TRA EDIFICI E TERRENI

LA CESSIONE RIENTRA NEL PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO DI BILANCIO DELL’ENTE

La Provincia della Spezia, secondo il programma stabilito nelle attività destinate al riequilibrio dei bilanci dell’Ente, ha bandito un’asta pubblica per l’alienazione di immobili e terreni non più necessari alle proprie attività istituzionali.

Si terrà il giorno 8 giugno 2023 nella Sala Multimediale sita al piano quarto del palazzo provinciale alla Spezia in Via Vittorio Veneto n. 2, un’asta pubblica, in unico esperimento, per la vendita dei lotti relativi ai beni immobili maggiormente appetibili, tenuto conto delle condizioni speciali e generali, e delle indicazioni particolari per ognuno di essi.

La cessione rientra, come detto, nel programma di riequilibrio del bilancio dell’Ente, voluto dal Presidente Pierluigi Peracchini per garantire la piena uscita dalla Provincia dalla condizione di predissesto e si attua secondo le linee previste dalla legge, in base alla quale la stessa Provincia deve attivare tutte le azioni finalizzate all’aumento del volume delle entrate a favore dell’Amministrazione.

Tra i compiti fondamentali della Provincia della Spezia, che l’ente garantisce attraverso risorse finanziarie a disposizione oltre che con l’acquisizione di fondi da fondi e bandi regionali o statali, vi sono importasti funzioni di presidio dei territori e una serie di attività di servizio indispensabili per le comunità tra cui: la viabilità, la gestione delle infrastrutture delle scuole superiori, l’ambiente, il trasporto pubblico e la gestione degli Ato (Ambito Territoriale Ottimale) idrico ed rifiuti, attività per le quali è indispensabile reperire fondi che, a seguito della riforma degli enti provincia del 2014, non sono più nelle ordinarie disponibilità di bilancio.

Questi i lotti interessati dalla vendita:

Relitto (area stradale dismessa) stradale “curva dei Buggi” in prossimità della ex Porta Ferrovia dell’Arsenale Marina Militare, nel Comune della Spezia, in fregio alla SP 530 “di Portovenere. Si tratta di un terreno pianeggiante risultante dalla rettifica della SP 530 di Portovenere, con una superficie di circa 1.120 mq, in gran parte pavimentato in asfalto, delimitato dal muro di recinzione dell’Arsenale Militare e dalla banchina stradale della SP 530 (lato di valle). Il prezzo base è di euro 80.000.

Terreni costituenti l’area “ex campo sportivo in località Giarizzo” a Ceparana comune di Bolano (SP). L’immobile risulta essere un appezzamento di terreno, ex campo sportivo, posta in fregio alla zona residenziale edifica della cittadina e in adiacenza ad alcune attività’ industriali e di logistica già esistenti da decenni nel contesto circostante. L’intera area è caratterizzata da una ottima accessibilità, carrabile tramite le strade comunali di grandi dimensioni. L’area è pressoché pianeggiante su cui sono presenti alcuni manufatti (recinzione in pannelli cementizi, tribune e locali ex spogliatoi). Il prezzo base è di euro 700.000.

Edificio “Ex magazzino ANAS”, Tagliata della Foce, in località Valico della Foce alla Spezia. L’immobile risulta accatasto al Comune censuario della Spezia, con rendita € 57,33, consistenza 30 metri quadri, mentre l’intero mappale al catasto terreni risulta quale ente urbano di superficie 270 metri quadri. Sempre l’immobile risulta essere un piccolo edificio ad un solo piano, la copertura è piana ed utilizzabile quale terrazza, dotata di parapetto. L’immobile è costituito da un unico ambiente in scarso stato conservativo. Il lotto è composto inoltre dalla terrazza dell’immobile stesso, nonché da due porzioni di terreno, una a quota strada e l’altra più elevata posta alla medesima quota della terrazza. L’immobile è vincolato in quanto immobile pubblico con oltre 70 anni di vetustà, un ulteriore vincolo di vendita potrebbe essere condizionato alla manifestazione alla prelazione di altri Enti Pubblici. Il prezzo base è di euro 30.825,00.

Relitti stradali in comune di Sarzana, ovvero immobili censiti al Comune catastale di Sarzana e presenti su viale XXV aprile, sempre a Sarzana (area cavalcavia SALT). Si tratta del compendio immobiliare (terreni in parte asfaltati) fronteggiante l’ex Hotel Mogol. Nello specifico sono tre immobili distinti. Il prezzo base è di euro 196.000, con possibilità di offerte parziali sui singoli immobili che rispettivamente hanno valutazione di 76.000, 71.500 e 48.500 euro.

Presso la Provincia è conservato e disponibile alla consultazione, presso l’ufficio patrimonio sito al 4° piano in Via Vittorio Veneto 2 alla Spezia, l’elenco completo degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente e quindi acquistabili. L’elenco sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale.

La Spezia, 8 maggio 2024

——————————————

[cid:6aeef665-ecc7-485b-9335-41bf55ae96ed]

Provincia della Spezia