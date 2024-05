CS GIOVANI, VOTO FUORI SEDE: LA NOTA DI SIGISMONDI ED ALTRI SENATORI FDI

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Giovani, FdI: voto fuorisede è grande conquista*

“Ragazzi, siete il volto migliore della politica. Anch’io, come voi, ho

avuto sempre dentro il fuoco della politica”. Lo dichiara il senatore di

Fratelli d’Italia, *Sandro Sisler, *durante la conferenza tenutasi in

Senato dal titolo: “I giovani, il voto e il futuro. Prospettive sul voto

fuorisede e la partecipazione politica giovanile”. “Ho iniziato da giovane

– continua Sisler – mi sono da subito candidato ma i tempi erano difficili

per fare questa attività. Ho iniziato nella mia città, candidandomi al

Consiglio comunale. Una città dell’hinterland milanese di sinistra in cui

essere eletti era già un grande obiettivo da raggiungere. La politica mi ha

insegnato che bisogna farla per passione: non è e non deve essere un

lavoro. Non bisogna lasciare gli studi, perché soltanto così sarete liberi

di fare le scelte che volete fare”. “Abbiamo approvato in Parlamento –

conclude Sisler – un provvedimento che permetterà il voto ai fuorisede per

la prima volta nella storia d’Italia. Abbiamo fatto quello che la sinistra

non è riuscita a fare in 50 anni. Per voi è una conquista importante. Un

consiglio: rimanete sempre così come siete, con la faccia bella e orientati

al futuro”. Per il senatore di Fratelli d’Italia, *Sergio Rastrelli,* “è

bellissimo vedere tanti giovani che ancora oggi si interessano di politica,

io stesso iniziai ai tempi del liceo, e ritrovarvi oggi qui vuol dire che

tutto il nostro impegno, i nostri sacrifici, non sono stati vani. All’epoca

decidevamo di iniziare a fare politica per contrastare il comunismo e il

relativismo che sembravano inarrestabili. Il nostro tipo di impegno è

cambiato e dalle nostre città è passato nelle aule parlamentari ma la

battaglia è sempre la stessa: fare in modo che i cittadini italiani possano

vivere in una nazione libera, governata da chi hanno scelto nelle urne e

con la possibilità di non essere vessati dalle istituzioni”, conclude. Il

senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, *Etelwardo Sigismondi *spiega: “*Il

voto dei fuorisede dimostra che la politica sta dando un segnale preciso di

attenzione. In questi giorni sto vedendo tante forze politiche che cercano

di appropriarsi della paternità di questa norma.* *Noi non abbiamo paura

del voto dei giovani, diamo loro fiducia e contiamo molto sulla loro

partecipazione.* *Tenete in mente: la politica o si fa o si subisce.

Vogliamo sensibilizzare i ragazzi all’attivismo politico. Abbiamo bisogno

di voi”. *Per la senatrice di Fratelli d’Italia, *Cinzia Pellegrino*,

“finalmente possiamo raccontare senza ombra di dubbio che concedere il voto

ai fuorisede è un nostro risultato. Saranno in tanti che potranno godere di

questa opportunità. Questo voto è per una nuova Europa. Un’Unione che

tuteli i diritti dell’uomo e non ci imponga misure risibili o vessatorie.

Facilitiamo un percorso per i fuorisede che sia teso a realizzare

quell’Europa dei popoli da noi sognata per anni”.

Roma, 8 maggio 2024