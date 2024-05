“Rifare Bach” con la coreografia di Roberto Zappalà in scena al Sociale di Pinerolo – Comunicato Stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Domenica 12 maggio 2024 ore 21.00 | Teatro Sociale di Pinerolo #WESPEACKDANCE

RIFARE BACH

(la naturale bellezza del creato)

Ultimo spettacolo della stagione teatrale 2023/2024 di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, “Rifare Bach” va in scena al Teatro Sociale domenica 12 maggio.

coreografia e regia Roberto Zappalà

musica Johann Sebastian Bach

un progetto di Roberto Zappalà e Nello Calabrò

danzatori Giulia Berretta, Andrea Rachele Bruno, Corinne Cilia, Filippo Domini, Laura Finocchiaro, Anna Forzutti, Gaia Occhipinti, Silvia Rossi, Valeria Zampardi, Erik Zarcone

luci e scene Roberto Zappalà

costumi Veronica Cornacchini e Roberto Zappalà

produzione Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza Centro di Rilevante Interesse Nazionale

in coproduzione con Belgrade Dance Festival (Belgrado), Fondazione Teatro Comunale di Modena e MilanOltre Festival (Milano)

coproduzione e residenza Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape

in collaborazione con M1 Contact Contemporary Dance Festival (Singapore), Hong Kong International Choreography Festival (Hong Kong), Teatro Massimo Bellini (Catania)

con il sostegno di MIC Ministero della Cultura e Regione Siciliana Ass.to del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Termina con “Rifare Bach”, in programma domenica 12 maggio alle 21.00 al Teatro Sociale, la stagione teatrale 2023/2024 di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Far vivere in danza l’ammirazione che Zappalà nutre da sempre per il grande musicista tedesco è stato il fattore trainante che gli ha permesso di comporre tra soli, duetti, trii ed ensemble, alcune delle pagine coreografiche a lui più care nella sua trentennale attività. Il titolo ‘Rifare Bach’ vuole anche essere un richiamo alle tante rivisitazioni musicali che nel tempo sono state fatte delle opere del compositore tedesco, e alcune di queste sono parte della ricerca del coreografo nella composizione musicale dell’opera. Al centro del lavoro un universo coreografico che pone il corpo, con tutta la sua fragilità, quale elemento fondante e transito ineludibile.

“La musica di Bach per quanto mi riguarda riesce ad unire ogni espressione d’arte sotto uno stesso involucro ed è strumento di creatività infinita così come lo è la natura, anche quella che (nei suoni) è presente nel mio lavoro e che ha stimolato la mia capacità cognitiva di creare e inventare e così il mio processo di acquisizione di conoscenze e comprensione attraverso il pensiero”

Roberto Zappalà

We Speak Dance è la rassegna di danza contemporanea diffusa fra le province del Piemonte, ideata da Fondazione Piemonte dal Vivo a partire dalla stagione 2022/2023. Da novembre 2023 a maggio 2024 torna così nelle piazze del Circuito, per oltre 30 appuntamenti, l’eccellenza creazione coreografica nazionale e straniera.

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani fino 28 anni: € 10,00 in tutti i settori per gli spettacoli in abbonamento.

I possessori della tessera PINECULT hanno diritto a un biglietto a 10,00 € in galleria e platea e a 5,00 € nel loggione

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, Abbonamento Musei, Tesserati FAI, Clienti del Regionale di Trenitalia, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune)

Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00

(Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito http://www.vivaticket.it – solo biglietti interi

on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Sociale di Pinerolo

tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30