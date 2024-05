NOTA FARNESINA – Farnesina, Sottosegretario Tripodi riceve Rappresentante Speciale Nato Irene Fellin

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 FARNESINA, SOTTOSEGRETARIO TRIPODI RICEVE RAPPRESENTANTE SPECIALE NATO IRENE FELLIN

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, ha ricevuto alla Farnesina la Rappresentante Speciale del Segretario Generale della NATO per Donne, Pace e Sicurezza, Irene Fellin.

Il Sottosegretario ha espresso apprezzamento per la nuova strategia pluriennale dell’Alleanza Atlantica per l’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza, che sarà adottata dai Capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice NATO di Washington del prossimo luglio.

Tale strategia permetterà alla NATO di porsi ancor più all’avanguardia nell’attuazione dell’Agenda, nata con la Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e volta, fra l’altro, a promuovere la partecipazione piena ed efficace delle donne ai processi negoziali e a combattere ogni forma di violenza contro donne e ragazze nei conflitti armati.

E’ stato discusso dell’insostituibile apporto dell’Alleanza nel contesto dell’aggressione russa dell’Ucraina, in linea con le tre direttrici dell’azione della NATO: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi, sicurezza cooperativa.

L’Italia svolge un ruolo di primo piano a livello mondiale nella realizzazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza. Il nostro Paese è stato fra gli iniziali sostenitori della Risoluzione 1325 e fra i primi a dotarsi nel 2010 di un Piano d’Azione Nazionale, coordinato dalla Farnesina e giunto oggi alla quarta edizione.

Il Sottosegretario Tripodi e la Rappresentante Speciale Fellin si sono inoltre confrontate su possibili sinergie e attività congiunte in vista del venticinquesimo anniversario dell’Agenda che avverrà nel 2025, anno in cui entrerà in vigore il quinto Piano d’Azione Nazionale italiano.