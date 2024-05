Aggressione operatrice 118. La nota Asp

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

BASILICATA

SOLIDARIETA’ ALL’INFERMIERA DEL 118. PRESTO UN TAVOLO

SULLA SICUREZZA

Il Dg invita a considerare che è l’unico caso verificatosi in Basilicata e

che sarebbe potuto accadere in un qualsiasi altro contesto

A seguito dell’aggressione occorsa ai danni di un’infermiera del Dipartimento

di Emergenza Urgenza 118, interviene il Direttore Generale della Asp

Antonello Maraldo “esprime solidarietà alla lavoratrice, ed invita a inquadrare

la situazione nel giusto contesto “ che- come dall’ultimo rapporto inviato in

Regione su richiesta del Ministero della Salute- rileva che le aggressioni non

sono fenomeni frequenti in Basilicata dove in un anno- almeno per quanto

riguarda i settori di competenza di Asp- il dato delle aggressioni al personale

medico ed infermieristico è stato pari a zero. “Quello che si è verificato presso

la struttura di Palazzo San Gervasio, con protagonista un uomo in stato di

agitazione psico-fisica, sarebbe potuto succedere in qualsiasi altro contesto e

con qualsiasi altro cittadino nelle stesse condizioni fisiche e mentali alterate”.

In queste ore, stante la delicatezza della vicenda, la Direzione ha ritenuto

necessario fare ulteriori e più capillari approfondimenti “per comprendere nel

frattempo cosa sia accaduto- ha aggiunto Maraldo- e sincerarci delle

condizioni dell’infermiera” che ha avuto una prognosi medica di cinque giorni

ma che da un punto vista personale si può connotare con effetti psicologici

rilevanti. Certo è che il tema odierno non è l’aggressione in sé da parte di un

ospite del Cpr, e quindi di un migrante, ma in generale la sicurezza degli

operatori della sanità in qualsiasi contesto.

Per il Direttore del Deu 118 Libero Mileti, “quello che si è verificato nei

confronti dell’operatrice del 118 è un caso isolato perchè la Basilicata è

sempre stata esente da fenomeni di brutali aggressioni fisiche agli operatori

della sanità. In alcun i casi ci sono state aggressioni verbali ma mai si era

arrivati a violenze fisiche. L’aspetto della sicurezza degli operatori è una

questione che deve essere affrontata a tutti i livelli coinvolgendo anche chi

materialmente gestisce, nel caso di specie, strutture come quelle di Palazzo

San Gervasio dove il 118 interviene quotidianamente”.

La Asp ha stilato a nel 2022 un Protocollo per le aggressioni agli operatori

sanitari ed in particolare per il Deu 118 anche per le aggressioni subite

eventualmente dai familiari dei pazienti. Un protocollo sugli ‘eventi avversi e

risk management’ al cui interno è inserita anche la scheda per l’ ‘Incident

Reporting’ differenziando la tipologia di intervento e di eventuale aggressione

subita in ambiente sanitario

a domicilio e segnalandolo al servizio

prevenzione dellaAzienda

Sanitaria Locale di Potenza valutando anche le competenze e le

responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare, in questo caso di specie sulla

struttura. Fermo restando che proprio nel caso dell’aggressione subita al Cpr,

esistono procedure specifiche di ingresso che devono essere sempre

rispettate.

Per la responsabile del Rspp- Servizio di Prevenzione e Protezione

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza- Mimma Laino, “è importante che in

qualsiasi caso di aggressione si vada a segnalare l’evento avverso e a

compilare la scheda di ‘Incident Reporting’, valido strumento per la

salvaguardia e la tutela del personale sanitario”.

Il Direttore Generale ha già annunciato che darà corso ad un tavolo per

studiare sistemi di protezione dalle aggressioni per il personale sanitario.

Verrà anche convocato un incontro ad hoc con i sindacati, tematizzando

l’argomento relativo alla sicurezza del personale.