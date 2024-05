(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 6 maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

CARINI, I CARABINIERI ARRESTANO UN 28ENNE PER FURTO

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti

domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta

della Procura della Repubblica, nei confronti di un 28enne, del luogo, già noto alle forze

dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di

pagamento.

L’attività investigativa, condotta dai militari della Stazione di Villagrazia di Carini, ha permesso di

ricostruire la dinamica di una lunga seri di furti che il presunto ladro seriale avrebbe messo a segno

in un periodo compreso tra ottobre 2022 e aprile 2023.

Gli obiettivi preferiti dal malvivente sarebbero stati per di più i diversi centri commerciali presenti

nei pressi del comune carinese dove, secondo un copione ormai consolidato e l’acquisita destrezza

avrebbe rubato, talvolta di notte e dopo aver atteso l’orario di chiusura dei negozi, dai generi

alimentari agli elettrodomestici, ma non solo, a far gola al ladro sarebbero state anche borse,

portafogli e zaini dai quali sottraeva soldi e soprattutto le carte di pagamento, che successivamente

utilizzava per prelevare denaro dai conti degli sfortunati malcapitati.