il comunicato stampa relativo all’appuntamento degli Aperitivi della conoscenza in programma per giovedì 9 maggio alle 18.30 al Laboratorio di comunità “Io sono Pablo”.

COMUNICATO STAMPA

9 maggio: agli Aperitivi della conoscenza dell’Università di Parma si parla di energia e sostenibilità

Alle 18.30 al Laboratorio di comunità “Io sono Pablo”. Relatore Alessio Bosio

Parma, 6 maggio 2024 – Energia e sostenibilità è il tema dell’incontro in programma per giovedì 9 maggio alle 18.30 al Laboratorio di comunità “Io sono Pablo” (via Marchesi 37/A) nell’ambito degli “Aperitivi della conoscenza” dell’Università di Parma.

A parlarne sarà Alessio Bosio, docente del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.

“La richiesta globale della produzione di energia elettrica – si legge nell’abstract – aumenta per far fronte allo sviluppo dei paesi emergenti e per mantenere alto il tenore di vita dei paesi industrializzati. Le fonti fossili, da sole, non riescono a garantire l’approvvigionamento energetico futuro rispettando l’ambiente. La condizione di Sviluppo Sostenibile può essere raggiunta solo se le fonti di energia rinnovabile saranno sempre più coinvolte nella produzione di energia. Diventerà cruciale capire come soddisfare le necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.

Questa tranche degli aperitivi, realizzati grazie alla collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS, proseguirà fino al 27 giugno.

Si tratta come sempre di brevi seminari divulgativi condotti dalle docenti e dai docenti dell’Università di Parma, in un programma costruito con l’apporto di tutte le aree disciplinari dell’Ateneo e sempre dedicato all’Agenda 2030 ONU (il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia) e ai suoi “Goals”, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.

L’Agenda 2030 sarà approfondita da diversi punti di vista, nell’ottica comunque della complessità (dimensione economica, ambientale e sociale strettamente correlate e interconnesse, interdipendenti tra loro) che la caratterizza.

Come sempre gli “Aperitivi della conoscenza”, aperti a tutte le persone interessate, sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

Per dare ascolto alla cittadinanza e avvicinare sempre più la propria offerta culturale agli interessi del pubblico l’Ateneo ha predisposto un “questionario di gradimento” che servirà per avere un feedback e orientare o eventualmente ri-orientare attività e progetti.

