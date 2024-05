(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Volterra, Potenti (Lega): Tragedia sfiorata per crollo Mura, servono risorse speciali

“Tragedia sfiorata questa mattina a Volterra dove è crollata una parte delle mura accanto alla Porta di San Felice sulla strada provinciale 15, abitualmente molto trafficata. Per la città quanto è avvenuto è un dramma e anticipa la necessità di verifiche su tutte le mure. È probabile che le abbondanti piogge siano concausa dell’evento. Mi auguro che possano arrivare risorse speciali per Volterra non solo alla luce di quanto avvenuto oggi, ma anche per le esigenze della sensazionale scoperta dell’anfiteatro romano e dell’afflusso turistico che ci sarà. Presenterò un’interrogazione sulla situazione di Volterra, ribadendo la mia vicinanza alla comunità e il mio impegno per loro nelle sedi istituzionali”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore della Lega.