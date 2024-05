RECALL Accrediti Cavalcata sarda

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 nel ringraziare chi ha già provveduto, vi ricordo che improrogabilmente entro le 9 di domani, lunedì 6 maggio, mi devono essere comunicati i nomi di chi seguirà la Cavalcata Sarda.

Vi ricordo inoltre che, a causa di situazioni spiacevoli che si sono create negli scorsi anni, con persone che hanno mostrato scarso senso di collaborazione e rispetto per la manifestazione e le istituzioni presenti, quest’anno è necessario che chi intende accedere alle tribune per interviste e riprese sia preventivamente autorizzato dall’ufficio stampa. Vi chiedo dunque di inviarmi, nella richiesta di accredito, anche i nominativi (massimo un giornalista e un operatore per testata) di chi intende accedere alle tribune e fare interviste. Concludo sottolineando che è richiesto un abbigliamento consono.

Ringraziandovi fin da ora per la collaborazione, vi auguro buon lavoro e buona domenica

Grazia Sini

Ufficio stampa

Comune di Sassari