IL BIOPARCO DI SICILIA PER IL BENESSERE DEGLI SCIMPANZÉ: A ROMA NASCE IL COORDINAMENTO TRA GIARDINI ZOOLOGICI

NASCE A ROMA IL COORDINAMENTO TRA GIARDINI ZOOLOGICI

Nella Capitale è stato presentato l’ABC, ovvero Antropomorfe, Benessere e Conservazione per migliorare la qualità di vita di queste scimmie. Madrina del progetto la scienziata Jane Goodall, messaggero di pace delle Nazioni Unite. Nel team anche il Bioparco di Roma, Parco Natura Viva di Verona e Safari Ravenna

PALERMO – C’è anche il Bioparco di Sicilia tra i quattro giardini zoologici italiani scelti come membri del neonato Coordinamento ABC (Antropomorfe, Benessere e Conservazione) per il benessere degli scimpanzé. Gli altri sono il Bioparco di Roma, Parco Natura Viva di Verona e Safari Ravenna. Il progetto mira a migliorare la qualità della vita di queste scimmie, sia a livello ambientale e comportamentale, che psicologico, nutrizionale e cognitivo.

A battezzare la nascita dell’organizzazione, in una cerimonia che si è tenuta nella Capitale, la scienziata Jane Goodall, primatologa e ambientalista nota in tutto il mondo per i suoi fondamentali studi sugli scimpanzé e che proprio al Bioparco di Roma ha festeggiato anche il suo novantesimo compleanno. “Sono felice – ha dichiarato Goodall – di venire in Italia, visti gli sforzi di alcune strutture zoologiche per migliorare le condizioni di vita degli scimpanzé e di altri animali in cattività. Le scoperte scientifiche sul campo hanno chiaramente dimostrato che una specie intelligente e versatile come lo scimpanzé, se in cattività, deve poter vivere rigorosamente in strutture innovative, che rispondano alle loro esigenze fisiologiche e comportamentali”.