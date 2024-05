CS FALABELLA (FISH): GARANTIRE VITA INDIPENDENTE A PERSONE CON DISABILITÀ

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Gen. le collega,

il 5 maggio è la Giornata europea per la vita indipendente promossa da ENIL (European Network for Independent Living), che fa parte della rete FISH.

Di seguito il nostro comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

FALABELLA (FISH): GARANTIRE VITA INDIPENDENTE A PERSONE CON DISABILITÀ

Roma, 5 maggio – Il 5 maggio è la Giornata europea per la vita indipendente promossa da ENIL (European Network for Independent Living), che fa parte della rete FISH. Oggi è un’occasione per riflettere sulla necessità e l’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità, e per garantire loro realmente una una vita piena vissuta indipendentemente dalla condizione di disabilità.

“La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sancisce che ciascuna persona con disabilità debba avere la possibilità di prendere decisioni autonome sulla propria vita e di vivere in modo indipendente, rispettando le proprie scelte e preferenze. Dobbiamo promuovere la vita indipendente per le persone con disabilità, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla società, garantendo servizi e supporti, tra cui l’accesso a case e appartamenti accessibili, servizi di assistenza personale, percorsi di formazione e l’inclusione nel mondo del lavoro. In questo modo le persone con disabilità potranno vivere indipendentemente dalla propria condizione di disabilità”. A dirlo il presidemte di FISH, Vincenzo Falabella.

Cordialmente,

Ciro Oliviero

Responsabile comunicazione FISH – Ets

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma