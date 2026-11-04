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Politica Interna

Giustizia, Ostellari (Lega): istituire Autorità garante per tutelare i diritti delle vittime di reato

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - a:hover {

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Giustizia, Ostellari (Lega): istituire Autorità garante per tutelare i diritti delle vittime di reato
Roma, 3 nov. – "Il nostro ordinamento garantisce, giustamente, i diritti di chi è accusato di un reato. Ma la giustizia deve avere la stessa attenzione per chi quel reato lo ha subito. Le vittime, chi viene aggredito e le loro famiglie hanno diritto a essere ascoltate, assistite e protette.Per questo è necessario discutere dell'istituzione di un'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato, già proposta dalla Lega e ispirata a esperienze presenti anche in altri Paesi europei. Una figura indipendente, con il compito di attivare la rete delle istituzioni competenti per favorire l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, legale e psicologica, raccogliere segnalazioni di violazioni dei diritti delle vittime e promuovere iniziative di sensibilizzazione.Si tratta di riconoscere la giusta attenzione anche a chi ha subito le conseguenze di un reato. Perché una giustizia che tutela i diritti non può dimenticare quelli delle vittime".
Così Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia (Lega), intervenendo sul caso di Marta Novello durante la puntata di Ring del 2 novembre, in onda su Antenna Tre.

(AGENPARL)
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