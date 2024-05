(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 **Porto di Piombino, il 7 maggio inaugurazione della nuova strada di

accesso**

Martedì prossimo, 7 maggio, a partire dalle ore 10, presso l’ingresso

della rotatoria in località Gagno, a Piombino, sarà inaugurata la nuova

strada di accesso alla darsena Nord del porto di Piombino (stralcio Ss 398

dello svincolo Gagno Terre Rosse).

All’inaugurazione, assieme al presidente dell’Autorità di sistema portuale

del Tirreno settentrionale, interverrà anche il presidente della Regione

Toscana e commissario straordinario per le opere dell’area portuale ed

industriale di Piombino.

