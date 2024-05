(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 **Il presidente della Regione al 70° anniversario della strage di

Ribolla**

/Scritto da Redazione, sabato 4 maggio 2024 alle 15:10/

C’era anche il presidente della Regione stamattina a Ribolla (Roccastrada,

GR), alla commemorazione della tragedia mineraria dove 70 anni fa, il 4

maggio del 1954, morirono 43 minatori.

Il presidente, ricordando la strage come la più grave tragedia mineraria

italiana del secondo dopoguerra, ha voluto partecipare affinché quel

drammatico episodio possa servire come monito ad investire ogni giorno

nella sicurezza dei lavoratori.

