Comunicato stampa – Tocco (Presidente uscente Consiglio comunale) sulle concessioni balneari

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

TOCCO (PRESIDENTE USCENTE CONSIGLIO COMUNALE) SULLE CONCESSIONI BALENARI

<<OCCORRE DARE CERTEZZE AGLI OPERATORI CHE HANNO INVESTITO SULLE SPIAGGE SARDE>>

<<Occorre dare certezze agli operatori balneari che investiranno sui litorali della Sardegna. Il Consiglio comunale uscente ha più volte rilanciato l’appello per mettere regole chiare sull’apertura di chioschi e stabilimenti sulle spiagge di Cagliari e del sud Sardegna>>. È quanto rimarca il presidente dell’emiciclo consiliare Edoardo Tocco sul caos scatenato attorno alle concessioni balneari. Il verdetto del Consiglio di Stato, con un divieto alle proroghe, genera interrogativi e dubbi sul futuro delle attività in riva al mare. <<La stagione estiva è di fatto salva, con gli imprenditori che potranno operare senza difficoltà ai piedi dei litorali. Le preoccupazioni aleggiano sulle regole da adottare in mancanza di nuove proroghe – sottolinea Tocco – Per questo auspichiamo che gli assessori regionali degli enti locali Spanedda e al turismo Cuccureddu possano avviare un immediato confronto con il Governo per dare una normativa chiara al settore e garantire all’industria delle vacanze una continuità riguardo le risorse effettuate per modernizzare le strutture balneari>>.