Chiusa via Angioy (tratto via Roma – via Crispi) sino al 6 maggio – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1070 DEL 02/05/2024

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA’, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

OGGETTO:

ORDINANZA DI VIABILITA’ PER L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA G.M. ANGIOY, TRATTO

COMPRESO TRA LA VIA ROMA E LA VIA CRISPI, IN OCCASIONE DELLA 368^ FESTA

DI SANT’EFISIO.

IL D I R I G E N T E

CONSIDERATO che in occasione dell’allestimento della 368^ Festa di Sant’Efisio, occorre adottare provvedimenti viabilistici

temporanei onde consentire la movimentazione delle transenne;

PRESO ATTO delle planimetrie del piano di Sicurezza, Emergenza ed Evacuazione con indicazione degli itinerari e aree interessate;

ATTESO che si rende necessario individuare spazi per lo stoccaggio provvisorio delle transenne;

VISTA l’Ordinanza dirigenziale di viabilità n. 1020 del 24/04/2024 che dispone il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di

transito nella via G.M. Angioy nel tratto compreso tra la Via Roma e la via Crispi sino alle ore 24 del 05/05/2024;

ATTESO che per motivi logistici di movimentazione e trasporto delle transenne si rende necessario prorogare le disposizioni

dell’Ordinanza dirigenziale di viabilità n. 1020 del 24/04/2024 sino alle ore 24:00 del 06/05/2024;

VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R n. 495 del 16/12/1992 del

16/12/1992 successive modifiche e integrazioni.

ORDINA

nella VIA G.M. ANGIOY, nel tratto compreso tra la Via Roma e la via Crispi, come di seguito specificato:

· l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA dalle ore 00:00 del 06/05/2024 alle ore 24:00 del 06/05/2024, ad

esclusione dei veicoli addetti alla movimentazione delle transenne;

· l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO veicolare dalle ore 00:00 del 06/05/2024 alle ore 24:00 del 06/05/2024, ad esclusione dei

veicoli addetti alla movimentazione delle transenne;

· la CHIUSURA AL TRANSITO del marciapiede lato Palazzo Civico dalle ore 00:00 del 06/05/2024 alle ore 24:00 del 06/05/2024, ad

esclusione degli addetti alla movimentazione delle transenne;

Copia della presente dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale, a PARKAR Srl ed all’Ufficio Stampa.

La segnaletica in attuazione della presente Ordinanza sarà fornita e posta in opera a cura dell’impresa AVR S.p.A. affidataria

dell’appalto di Gobal Service gestione integrata della rete viaria del Comune di Cagliari per conto del Servizio Opere strategiche,

mobilità, infrastrutture viarie e reti – Sede, la quale dovrà dare comunicazione dell’avvenuto posizionamento almeno 48 ore

Alla comunicazione di avvenuto posizionamento della segnaletica, dovrà essere allegato l’apposito modulo “richiesta verifica

posizionamento segnaletica”debitamente compilato in tutte le sue parti disponibile presso il portale istituzionale del Comune di

Cagliari

all’indirizzo:all’indirizzo:https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/richiesta_verifica_posizionamento_segnaletica?contentId=SRV10346

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg. a

decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ed il ricorso straordinario al Capo dello

Stato, entro il termine di 120 gg., a decorrere dalla stessa data.

Il Dirigente

Olla Daniele / ArubaPEC S.p.A.