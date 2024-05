(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 COMUNE DI SASSARI

Ufficio Stampa

Sassari, lì 3 maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

Rapina a Caniga, il gip dispone la misura cautelare in

carcere

Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sassari, su richiesta

del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti del

giovane accusato della rapina nel negozio di Caniga compiuta il 10 aprile. La decisione

è stata presa tenuto conto che sussiste il concreto pericolo che l’uomo commetta altri

delitti della stessa specie: i fatti emersi possono essere indicativi di una pressoché

totale assenza di inibizione al crimine e di una significativa rapidità di ideazione e di

attuazione del proposito delittuoso. Gli stessi denoterebbero una spiccata pericolosità

sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti

delittuosi.

L’ordine del g.i.p. è stato notificato all’uomo nel carcere di Bancali in cui è detenuto per

reati analoghi.

Il reato risale al 10 aprile. Una persona era entrata in negozio di generi alimentari a

Caniga impugnando una pistola e aveva intimato alla titolare di consegnargli l’incasso;

per non farsi riconoscere, si era coperto la testa con il cappuccio del giubbotto

invernale che indossava e per nascondere il viso aveva utilizzato un vistoso paio di

occhiali da sole. Raccolto il bottino, l’uomo era corso via facendo perdere le proprie

tracce. Gli agenti del nucleo di prossimità del centro storico il giorno successivo