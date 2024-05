COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DELLA SPEZIA SITUAZIONE FRANE LUNGO LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

SITUAZIONE FRANE LUNGO LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA

RESTANO CHIUSE LE STRADE PROVINCIALI SP16 DI VEZZANO LIGURE E SP8 DI CALICE AL CORNOVIGLIO

IN CORSO I TAVOLI TECNICI PER GARANTIRE GLI INTERVENTI NECESSARI ALLA RIAPERTURA

Resta complicata la situazione delle strade provinciali SP16 di Vezzano Ligure e SP8 di Calice al Cornoviglio gravate ieri da due frane che hanno creato evidenti situazioni di pericolo che hanno obbligato i tecnici della Provincia ad emettere delle ordinanze per la chiusura delle stesse strade.

Questa mattina i tecnici dell’Ente hanno effettuato, in coordinamento con i Comuni interessati, una serie di rilevi tecnici nelle aree segnate dalle rispettive frane al fine di stabilire quali interventi programmare.

La frana presente nel comune di Vezzano Ligure, nell’area di Beverone, richiederà un intervento di messa in sicurezza e rimozione dei detriti, prima di eseguire le necessarie opere di stabilizzazione del sito. Per questo la Strada Provinciale SP16 resterà così ancora chiusa. Il personale tecnico dell’Ente, dopo l’intervento di questa mattina, ha valutato la condizione di sicurezza del versante interessato dall’evento, mantenendo la chiusura per entrambi i sensi di marcia. Nel contempo sono iniziati i percorsi tecnici necessari per sviluppare, in tempi rapidi, il progetto di ripristino e reperire i necessari finanziamenti.

La situazione della frana di Calice al Cornoviglio, in località Ferdana, ha evidenziato una criticità più complessa in quanto ad essere interessata è una vasta zona che di estende lungo un versante soprastante la strada di competenza provinciale. Il sopralluogo svolto da tecnici si è chiuso nel primo pomeriggio di oggi e dovrà essere seguito, vista la complessità evidenziata, da uno studio più approfondito. Per i prossimi giorni sono già stati predisposti ulteriori sopralluoghi sul sito.

Sempre nei prossimi giorni, in coordinamento con il Comune di Calice al Cornoviglio, sarà ulteriormente valutata la situazione al fine di programmare un piano di intervento che possa garantire la sicurezza al transito dei mezzi. Anche in questo caso, solo dopo tutti i rilievi ed uno studio completo del problema in corso, dovrà essere deciso il tipo di opere necessarie da eseguire per una definitiva messa in sicurezza della tratta stradale. Ad oggi la strada SP8 resta, così, chiusa al transito in entrambi i sensi di macia. Per raggiugere il borgo di Calice al Cornoviglio, dal territorio spezzino, esistono due percorsi alternativi:

1) Villagrossa, Terruggiarra, Borseda, Veppo partendo da Brugnato

2) Villagrossa, Casoni, Rocchetta di Vara, partendo ancora da Brugnato

Dopo la piena riapertura della strada, in stretto coordinamento con il Comune della Spezia che eseguirà alcune delle opere, sono iniziate le attività per l’individuazione e la rimozione del problema tecnico che ieri ha creato un allagamento lungo la Strada Provinciale SP530 di Porto Venere nella zona tra Fabiano e l’Acquasanta, nel territorio del comune spezzino. La strada resterà regolarmente percorribile anche se sono in corso le opere straordinarie per risolvere definitivamente la situazione.

Il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ha confermato che la riapertura delle due strade a Vezzano e Calice, nei tempi minimi necessari per gli indispensabili interventi di messa in sicurezza dei siti, è una priorità per l’Ente. Proprio per questo si ricercheranno tutte le forme di finanziamento attivabili al fine di reperire i fondi necessari alle opere.

La Spezia, 3 maggio 2024

