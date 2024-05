(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 BALNEARI, FEDE (M5S): CAOS TOTALE, DESTRA HA PORTATO SETTORE ALLO SCHIANTO

ROMA, 3 MAG. – “La stagione estiva è alle porte e l’intero settore dei balneari vive un caos senza precedenti a causa dell’immobilismo del governo Meloni. Un immobilismo che da un anno si protrae con meri scopi elettorali di difesa corporativa e che sta generando effetti devastanti: il comparto fiore all’occhiello della nostra offerta turistica è prossimo allo schianto. Investimenti fermi, incertezza normativa totale, centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio. Non si doveva aspettare l’ennesimo “cartellino rosso” del Consiglio di Stato per porre fine alla colossale presa in giro nei confronti delle imprese del settore. La spiaggia in centinaia di comuni non solo è risorsa scarsa, ma soprattutto è risorsa già tutta assegnata, nonostante i piagnistei dei Gasparri e dei Centinaio di turno che ancora ci vendono per buona una mappatura totalmente tarocca, dove sono stati conteggiati come chilometri di costa “assegnabili” persino le banchine dei porti. Si torni immediatamente al ddl concorrenza del 2022, votato oltretutto pure da Lega e FI, e si avvii un percorso di gare pubbliche, con tutele specifiche per le imprese attuali. Le spiagge sono spazi pubblici e la concorrenza è doverosa, così come un adeguamento dei canoni per tutelare l’interesse dello Stato. L’unica cosa che non possiamo permetterci è questa paralisi che sta creando danni incalcolabili”. Così in una nota il deputato M5s Giorgio Fede.

