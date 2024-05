(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

Unimc a Macerata Racconta con Marino Sinibaldi

sul potere sociale della lettura

Venerdì 3 maggio alle 17:30 alla Biblioteca Mozzi Borgetti, una riflessione a più voci per pensare possibili strategie per allargare la platea dei lettori.

Nell’ambito di Macerata Racconta, venerdì 3 maggio alle 17.30 nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, le Eum Edizioni Università di Macerata proporranno l’incontro “Leggere per vivere… fino a 5000 anni”, con John Mc Court, rettore, esperto di letteratura inglese e presidente dell’International James Joyce Foundation, Simona Antolini, presidente della casa editrice dell’Ateneo, Pino Donghi, semiologo ed esperto di comunicazione della scienza, e il giornalista Marino Sinibaldi, ideatore e conduttore per oltre vent’anni della trasmissione Fahrenheit su Rai Radio 3, canale di cui è stato anche direttore.

Partendo dal noto aforisma di Umberto Eco, secondo il quale: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”, una riflessione a più voci per pensare qualsiasi possibile strategia per allargare la platea dei lettori. Incrementare il numero di libri che si leggono in un anno non ha a che fare solo con lo sviluppo culturale di un paese: si tratta di un programma sociale, significa garantire una vita più lunga, piena e più felice.

