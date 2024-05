Richiamo: CS Acqualatina – Il cortometraggio “A mio padre” di Acqualatina selezionato nella sezione PFI Explore del Premio Film Impresa di Unindustria

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Servizio Comunicazione Acqualatina S.p.A. desidera richiamare il messaggio CS Acqualatina – Il cortometraggio “A mio padre” di Acqualatina selezionato nella sezione PFI Explore del Premio Film Impresa di Unindustria.

