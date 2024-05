REMIND-conferenza stampa venerdì 3 maggio ore 11- Presentazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile- ROMA- sede Rai Radio di Via Asiago 10

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

conferenza stampa di domani di presentazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Sostenibile.*

*Relazioni con i Media*

*Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)*

*INVITO CONFERENZA STAMPA *

*venerdì 3 maggio 2024 ore 11*

*Rai Radio, Via Asiago 10, Roma*

Venerdì 3 maggio si svolgerà, presso la sala A della sede Rai Radio di Via

Asiago 10 a Roma, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava

edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Nel corso dell’incontro verranno presentate le iniziative e le novità che

animeranno il ricco calendario della manifestazione, diffuse su tutto il

Paese, nonché i principali eventi, suddivisi in sei tappe, organizzati

dall’ASviS e dai suoi oltre 320 aderenti.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali dell’ASviS e di Rai.

*PROGRAMMA*

*Introduce e modera *Valeria Radiconcini, Ufficio stampa Rai

*11:00 – 11:15 La Rai e la diffusione della cultura della sostenibilità*

Laura Rossetto Casel, Vicedirettrice Rai Radio

Roberto Natale, Direttore Rai per la Sostenibilità ESG

*11:15 – 11:45 Introduzione all’ottava edizione del Festival dello Sviluppo

Sostenibile*

Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS

Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS

*11:45 – 12:00 Domande e risposte *

*12:00 – 13:00 * *Interventi dei Partner del Festival dello Sviluppo

Sostenibile*

Andrea Bianchi, Responsabile Pianificazione strategica, Invitalia

Laura Esposito, Head of Sustainability, Tim

Silvia Fellegara, Head of Sustainability Italy, Enel

Rossella Iorio, Head of ESG Service Excellence, UniCredit

Lavinia Lenti, Responsabile HR, SACE

Albino Russo, Direttore Generale, ANCC-COOP

Michelangelo Suigo, External Relations, Communication & Sustainability

Director, Inwit

Concetta Testa, Head of Sustainability, Autostrade

*13:00 – 13-10 Conclusioni*

Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS

Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS