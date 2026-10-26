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Sicilia

Montalbano Elicona, apre la nuova Casa di Comunità: un presidio per la sanità territoriale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA

COMUNICATO
STAMPA

Montalbano
Elicona, apre la nuova Casa di Comunità: un presidio per la sanità
territoriale

Un
nuovo presidio sanitario per Montalbano Elicona e le sue frazioni.

Sarà
Casa di Comunità realizzata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina.

Un
intervento significativo per il comune montano, dove la distanza
dalle strutture sanitarie dei centri costieri può rendere più
complesso l'accesso alle cure.
In un comprensorio complesso,
poter contare su servizi più vicini assume un valore particolare,
soprattutto per le persone che incontrano maggiori difficoltà negli
spostamenti. La nuova struttura si inserisce nel modello nazionale di
riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, che punta a rafforzare
la rete territoriale e a favorire una maggiore integrazione con
quella ospedaliera.
Per Montalbano Elicona, l'apertura
rappresenta un passo importante nell'attenzione verso le esigenze
della popolazione e nella valorizzazione dei servizi essenziali nelle
aree interne. La disponibilità di presidi locali, infatti,
contribuisce a sostenere la qualità della vita e la tenuta delle
comunità che vivono lontano dai principali centri urbani.
«La
Casa di Comunità – ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro –
costituisce un risultato importante per Montalbano Elicona e per
l'intero comprensorio. Garantire attenzione alle esigenze dei
territori montani significa riconoscere il valore delle comunità
locali e l'importanza di servizi essenziali accessibili anche al di
fuori dei principali centri urbani. Ringrazio l'ASP di Messina per
aver realizzato questo intervento, che segna un passo significativo
per il nostro comune e per i cittadini».

Il
Sindaco

Avv. Antonino Todaro

(AGENPARL)
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