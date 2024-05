(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

ISMEA porta al MACFRUT gli Stati generali della frutta in guscio

Ricco il programma di iniziative presso l’area espositiva istituzionale dedicata alla filiera

Roma, 02 maggio 2024 – Anche quest’anno ISMEA parteciperà al Macfrut di Rimini, in programma dall’8 al 10 maggio, con un fitto calendario di iniziative realizzate nell’ambito della Campagna di promozione sulla frutta in guscio. Lo spazio espositivo istituzionale di ISMEA (027/067 nel Padiglione D5), allestito con i colori e la grafica della Campagna, ospiterà gli stand di alcune associazioni e consorzi rappresentanti della filiera della frutta in guscio (noce, nocciola, mandorla, pistacchio, castagna) e farà da sfondo a eventi di primissimo piano come il convegno inaugurale della fiera previsto per mercoledì 8 maggio alle ore 12, alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida.

A seguire, sempre mercoledì 8 maggio alle 15.30 ISMEA presenterà l’osservatorio statistico-economico sulla frutta in guscio: un sistema integrato di dati, in costante aggiornamento, fruibile on line in maniera chiara e rapida. Con questo osservatorio l’Istituto intende contribuire allo sviluppo della filiera della frutta in guscio, fornendo agli operatori un quadro esaustivo e aggiornato sul livello produttivo dei principali esportatori mondiali, sui flussi di scambio con i partner commerciali dell’Italia e sulla dinamica dei consumi delle famiglie italiane.

Giovedì 9 maggio alle ore 12 sempre presso l’area espositiva ISMEA avrà luogo la premiazione dei progetti di marketing sulla frutta in guscio realizzati dagli studenti magistrali del corso di laurea in Marketing e Comunicazione della Sapienza di Roma. L’evento dal titolo “Un futuro fuori dal guscio – Riconoscimento ai tre migliori progetti sulla valorizzazione di mercato della frutta in guscio italiana”, realizzato grazie alla collaborazione fra ISMEA e l’Università La Sapienza di Roma, coinvolgerà nel momento della premiazione l’intero pubblico di stakeholders e rappresentanti della filiera presenti all’evento, mediante un instant poll.