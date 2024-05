(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 *MAIORINO (M5S): SCRIVI ‘GIORGIA’ ED ELEGGI SGARBI, DA FDI ALTRA PRESA IN

GIRO A ITALIANI*

ROMA, 1° MAGGIO 2024 – “Si scrive ‘Giorgia’, si legge, anzi si elegge

Vittorio Sgarbi. Come se non bastasse la propaganda ridicola con cui ogni

giorno vogliono sovvertire la realtà, ora Meloni e Fratelli d’Italia

candidano alle elezioni Europee l’ex sottosegretario alla Cultura,

indagato. Siamo alle comiche finali. A chi, come FdI, intende portare

all’Europarlamento gente del calibro di Sgarbi ci contrapponiamo noi del

Movimento 5 Stelle, che con il presidente Conte abbiamo scelto, invece, di

proporre agli elettori una rosa di nomi di altissimo livello, professionale

e morale. Andiamo fieri di questo e, al contrario di ‘Giorgia’, possiamo

guardare gli italiani dritti negli occhi senza vergognarci mai”. Così in

una nota la vicecapogruppo del M5S al Senato Alessandra Maiorino.